Na última segunda-feira, dia 20 de novembro, os D'ZRT usaram as redes sociais para revelar que em breve teriam novidades a anunciar.

Cifrão, Vintém e Edmundo não desvendaram do que se tratava, mas ao final da tarde desta quarta-feira, dia 22, fizeram uma nova publicação no Instagram, desta vez para contarem que irão anunciar as novidades já esta noite durante o Jornal Nacional, na TVI.

A publicação tem já vários comentários de fãs que se mostram ansiosos por saberem quais o que é que a banda reserva para o próximo ano.

Leia Também: Mais concertos? D'ZRT dizem que "a história ainda não acabou"