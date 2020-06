Sempre se soube que uma das grandes paixões de Kate Middleton era a fotografia. Por isso mesmo, conforme evidencia a imprensa internacional, a duquesa de Cambridge tem seguido atentamente um projeto intitulado 'Hold Still', que junta imagens que habitantes do Reino Unido têm vindo a partilhar ao longo da quarentena.

Não ficando indiferente à iniciativa, Kate tem vindo a fazer comentários a algumas das imagens que são partilhadas, fazendo questão de as assinar com um 'C', de forma a indicar que é dela que se trata.

Numa das imagens, por exemplo, Kate escreveu: "Obrigada por fazer parte do projeto Hold Still. Também senti-me muito feliz por sair à rua e fazer jardinagem também".

Comentários que, como se esperaria, não passaram indiferentes...

