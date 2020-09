Carolina Deslandes usou esta quarta-feira as suas redes sociais para presentear os seus seguidores com uma montagem fotográfica que revela as incríveis semelhanças entre Carolina Deslandes, a sua mãe e o seu filho mais velho - Santiago.

"Santi, eu e a minha mãe. Olhos grandes, sonhos grandes", pode ler-se na legenda da imagem.

Como seria de esperar, os fãs não ficaram indiferentes à publicação e nos comentários da mesma voltaram a destacar o quanto o pequeno Santiago e a cantora são parecidos.

Leia Também: Carolina Deslandes está de parabéns, mas dedicou o dia a outra pessoa