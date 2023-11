A decisão que Harry Styles tomou de rapar o cabelo dividiu a opinião dos fãs mas agora há uma nova fotografia que permite tirar mais conclusões.

O cantor posou para a revista Vogue e nas redes sociais da revista americana foi publicada a primeira imagem oficial de Harry com o novo look.

Na caixa de comentários, e à semelhança do que já havia acontecido na rede social X, antigo Twitter, com as imagens de um paparazzi, os fãs de Harry não ficaram todos fãs desta decisão, embora muitas pessoas considerem que, de qualquer forma, ele continua a ser um dos homens mais atraentes do mundo.

Veja abaixo a imagem e diga-nos, também, a sua opinião.

