É domingo e, com isto, sinónimo de gala do 'Big Brother Famosos'. Esta noite, depois do 'Jornal das 8', Cristina Ferreira vai conduzir mais uma emissão do reality show da TVI.

E na véspera do Dia do Pai, um dos quatro concorrentes em risco de sair vai regressar para casal. Mafalda Matos, Miguel Azevedo, Nuno Graciano e Tanya - um deles vai juntar-se ao leque de ex-concorrentes, já composto por Pedro Pico, Sara Aleixo e Melão.

A última gala, recorde-se, ficou marcada pela saída da atriz (com 85% dos votos) e pela desistência de Melão.

