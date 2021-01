Inês Lopes Gonçalves recebe esta quinta-feira, dia 27 de janeiro, no '5 Para a Meia-Noite' Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, candidato às eleições presidenciais realizadas no último domingo.

Mas as novidades não ficam por aqui, "pelo sofá do 5 vão também passar José Mata e Lourenço Ortigão". Os dois atores marcam presença no programa para promoverem a nova série da RTP1 - 'Até Que A Vida Nos Separe'.

A rubrica 'Pressão no Ar' será feita em "dose dupla" e será ainda revelado um novo episódio de 'Beatriz Gosta Embaraçada'.

O programa, recorde-se, vai para o ar às 22h45.

