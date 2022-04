Manuel Luís Goucha fez uma entrevista a Nuno Graciano na qual um dos assuntos abordados foi a ligação do ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' ao partido Chega, no âmbito da sua candidatura pelo partido político à Câmara Municipal de Lisboa.

"Isso não me preocupou. Já votei da esquerda à direita. Voto consoante a realidade política do país", justificou Nuno.

"Nas autárquicas o pensamento é outro, votamos em pessoas que têm um pensamento para uma comunidade", acrescentou por seu turno Goucha.

"O André, que eu conhecia já há muito tempo, é um homem com vários defeitos e virtudes, e há uma virtude que ele tem que é a inteligência, e com muita inteligência conseguiu explicar-me que eu conseguia desenvolver (...) uma ideia para a cidade de Lisboa e que não estaria agarrado a amarras políticas de um partido", evidenciou Graciano.

"Estavas em representação de um partido (...) que eu diria de extrema direita. Uma direita mais radical. Direita populista. Mas é a minha opinião apenas, independentemente do que Maria Vieira venha a escrever no seu Facebook", atirou, por fim, o apresentador.

