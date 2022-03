Dwayne Johnson falou sobre a relação que tinha com o pai, Rocky Johnson, que morreu em 2020, no âmbito da sitcom 'Young Rock', onde partilhou algumas memórias de infância.

"Era filho único e tinha uma relação complicada com o meu pai, pensava que era o meu ídolo quando era mais novo. Tinha uma relação de amor e de apoio com a minha mãe, mas não me apercebi de todas as lições que ela me ensinou ao longo dos anos, porque nessa altura estava a ser detido e a ser um idiota", confessou.

Dwayne viveu em 13 estados diferentes até aos 13 anos de idade, sendo que esta experiência lhe trouxe importantes ensinamentos. "Algumas das coisas e das lições que aprendi com o meu velho não percebi o quão importantes eram até uns anos depois. E, para ser honesto, não percebi a sua importância até ele morrer", sublinha.

Embora The Rock note que desejava ter dado ao pai "um grande abraço e beijo" antes de ter morrido, sente-se grato pela união que ambos conseguiram construir.

Ou seja, apesar das divergências, o ator de Hollywood ficará para sempre marcado por aquilo que aprendeu com o progenitor.

