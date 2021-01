Dwayne Johnson enterneceu os seus seguidores no Instagram ao partilhar duas fotografias nas quais aparece a arranjar o cabelo da filha mais nova, a pequena Tiana Gia Johnson.

"Apesar da minha filha de dois anos parecer completamente ATERRORIZADA [a temer] pela vida dela, o pai é o único responsável por tirar todos os dolorosos nós do cabelo", afirmou The Rock na legenda da publicação.

"Posso ser careca, mas percebo uma ou duas coisas de cabelo. Sobretudo porque gostava de o ter", brincou.

Note-se que Tiana é fruto do relacionamento do artista com Lauren Hashian. Os dois são ainda pais de Jasmine Johnson, de cinco anos. Dwayne tem outra filha, Simone Alexandra Johnson, de 19 anos, da relação anterior com Dany Garcia.

Leia Também: Dwayne Johnson põe quinta à venda. Ator irá perder dinheiro com o negócio