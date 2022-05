Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, destacou na sua página de Instagram as imagens de uma fã que levou uma versão do ator em cartaz ao baile da escola.

Junto de algumas fotografias da fã com o seu cartaz, o ator escreveu: "Foi absolutamente uma honra, Mel, e foste o melhor par de baile de sempre".

"Ótimo para conhecer a tua família e amigos também! PS. Estou muito feliz por teres partilhado isto. Espero que tenhas o melhor verão", completou.

