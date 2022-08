Dwayne Johnson é bastante disciplinado na sua vida, sobretudo quanto à alimentação.

O ator, antigo lutar de WWE, é conhecido pelas dietas restritas e treinos exigentes, contudo, o realizador Stephen Merchant deu conta do nível de dedicação necessária para manter a forma física pela qual ficou conhecido.

Em declarações à SiriusXM, Merchant, que realizou o filme ‘Fighting With My Family’, que the Rock protagonizou, afirmou que o ator tem um horário restrito de alimentação.

“Acho que alguém me disse, talvez tenha sido ele, que quando vai jantar com amigos leva a própria comida para o restaurante e pede para aquecerem por causa da dieta tão restrita que tem”, disse o cineasta.

“Lembro-me de uma reunião que tive com ele no Texas mesmo antes da WrestleMania e íamos ter uma reunião sobre o filme. O alarme dele tocou às 15h17 e ele foi ao frigorífico. Havia lá peru e arroz onde tinha escrito 15h17. Ele colocou no microondas”, descreve.

