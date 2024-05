Há 29 anos, D. Duarte Pio de Bragança, pretendente ao trono português, e D. Isabel de Herédia disseram o 'sim' numa faustuosa cerimónia que aconteceu no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

2.800 convidados assistiram ao momento do enlace e foram muitos os populares que aguardaram à porta da igreja para ver os noivos, conforme recordou o especialista em famílias reais Alberto Miranda.

"Uma enorme multidão saiu à rua, em Lisboa, para gritar: 'Viva ao rei'", descreve.

O mesmo recorda ainda que Isabel de Herédia usou um vestido de Laurinda Farmhouse e que a sua tiara pertencia à rainha D. Amélia, madrinha de D. Duarte.

O casal tem três filhos: D. Afonso, príncipe da Beira e duque de Barcelos, de 27 anos (o mais velho), o infante D. Dinis, duque do Porto, de 24 anos, e a infanta D. Maria Francisca, duquesa de Coimbra, que completará 27 anos no final do mês de maio.

A jovem, recorde-se, casou-se com Duarte de Sousa Araújo Martins em outubro de 2023, na Basílica do Convento de Mafra.

