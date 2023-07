Uma das coisas pelas quais Britney Spears é mais conhecida no que diz respeito às redes sociais prende-se com os vídeos de danças que partilha frequentemente com os seguidores.

Não ficando indiferente aos mesmos, Herman José decidiu inspirar-se num e dançar com a mesma energia (ou pelo menos tentar) que a 'princesa da pop'.

"Duelo de Titãs. Britney VS Herman", escreveu na legenda do vídeo que poderá ver na galeria.

Fica a pergunta: Quem foi o vencedor deste duelo?

