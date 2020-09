Drew Barrymore reuniu-se com o ex-marido, Tom Green, depois de terem estado 15 anos sem se verem ou falarem.

A atriz, de 45 anos, reencontrou-se com o antigo companheiro no seu programa, 'The Drew Barrymore Show', esta sexta-feira.

O ex-casal mostrou-se muito emotivo por estar novamente há conversa e o ator agradeceu o convite. "Fiquei muito feliz quando tu me convidaste para o programa. Já faz muito tempo... Nós realmente não conversávamos há cerca de 15 anos", disse.

De recordar que o casal deu o nó em 2001, mas a união chegou ao fim um ano depois. Conheceram-se quando Barrymore entrou em contacto com Green para participar no 'Charlie's Angels' com ela. "Nós demo-nos bem de imediato", recordou Green.

Após terem estado juntos no ar, a atriz refletiu sobre o encontro e disse ao Entertainment Tonight: "É muito emocionante e tem um significado e uma profundidade, mas uma celebração divertida".

Barrymore disse que ambos estão muito mais maduros agora do que quando eram casados. "Éramos apenas crianças. Estamos ambos mais adultos agora e toda uma vida foi vivida", explicou.

Tom Green foi o segundo marido de Barrymore. A atriz também foi casada com Jeremy Thomas de 1994 a 1995 e Will Kopelman de 2012 a 2016.

