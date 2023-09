Drew Barrymore anunciou que o 'The Drew Barrymore Show' não vai estrear até que a greve de Hollywood termine. A decisão representa uma escolha contrária à inicialmente tomada pela atriz de retomar a produção, apesar das greves contínuas dos Writers Guild of America (WGA) e da união dos atores dos SAG-AFTRA.

A atriz, de 48 anos, usou as redes sociais este domingo, dia 17, para anunciar esta pausa no seu 'talk show'.

“Eu ouvi toda a gente e estou a tomar a decisão de pôr a estreia do programa em pausa até que a greve termine”, escreveu Barrymore, em comunicado.

“Não tenho palavras para expressar as minhas mais profundas desculpas a qualquer pessoa que tenha magoado e, claro, à nossa incrível equipa, que trabalha no programa e fez dele o que é hoje. Nós realmente tentámos encontrar o nosso caminho a seguir", continuou, acrescentando que espera uma resolução rápida do problema para toda a indústria.

Leia Também: Hugh Jackman "devastado" após separação de Deborra-Lee Furness