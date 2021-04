À semelhança do ano passado, a pandemia da Covid-19 condicionou uma vez mais os festejos da Páscoa com as rígidas medidas que vigoram este fim de semana. Contudo, as estações generalistas apostaram num diferenciado leque de programas que prometem fazer companhia aos espectadores.

O que pode, então, ver este domingo?

RTP

A estação pública preparou uma sessão de cinema com obras portuguesas. Depois do 'Jornal da Tarde', vão ser emitidos os filmes 'O Leão da Estrela', 'Canção de Lisboa' e 'O Pátio das Cantigas'. Já o serão, vai ser embalado pelas vozes dos 'mini' talentos do 'The Voice Kids', apresentado por Catarina Furtado.

SIC

Na SIC, a tarde também será de ficção com três estreias de produções internacionais: 'Peter Rabbit', 'Juntos para Sempre' e 'Aquaman'.

Depois do 'Jornal da Noite', vão ser transmitidos novos episódios do 'Hell's Kitchen', com Ljubomir Stanisic, e do 'Terra Nossa', com César Mourão.

TVI

O canal de Queluz de Baixo promete uma tarde de animação com a emissão do 'Somos Família', um formato que une os apresentadores do 'Em Família' e do 'Somos Portugal' e que vai contar também com a apresentação de Manuel Luís Goucha.

Depois segue-se o 'Jornal das 8' e a noite termina com mais um episódio do 'All Together Now', conduzido por Cristina Ferreira.

Leia Também: 'All Together Now Kids'. Cristina Ferreira não escolheu o verde por acaso