São muitos os prémios de Cristiano Ronaldo já recebeu, no entanto e independentemente do seu número, a verdade é que Dolores Aveiro mostra-se sempre orgulhosa de cada um.

Ainda esta terça-feira, por exemplo, a matriarca do clã Aveiro partilhou uma fotografia na qual segura em mãos o Globe Soccer Award na categoria de Melhor Jogador do Ano que o craque recebeu no Dubai.

"Mais uma prova do teu esforço. Abençoado de Deus", afirmou na legenda da publicação..

