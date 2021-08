Esta quinta-feira, 19 de agosto, foi um dia muito especial para Dolores Aveiro. A mãe de Cristiano Ronaldo reencontrou-se com Tony Carreira, a quem tem oferecido todo o seu apoio e carinho, sobretudo após a trágica morte da filha do cantor, Sara Carreira, em dezembro do ano passado.

O registo foi partilhado pela matriarca do clã Aveiro, onde ambos surgem com um sorriso no rosto.

"Reencontro com o meu querido amigo", escreveu Dolores na legenda da publicação.

Ora veja:

