Dolores Aveiro sempre foi uma avó muito 'babada', sobretudo no que diz respeito ao filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, que ajudar a educar desde pequenino.

Atualmente a passar umas férias com o menino de 10 anos no Porto Santo, foi através de uma fotografia na qual posa com ele que se despediu do destino.

Na imagem, a matriarca do clã Aveiro aparece abraçada ao menino, demonstrando assim a cumplicidade que existe entre os dois.

Veja o momento de seguida.

