De férias com a família na Madeira, Dolores Aveiro tem vindo a partilhar alguns momentos com os seguidores da sua conta de Instagram, sendo que o último acabou por chamar a atenção mas por motivos mais inesperados.

Falamos de uma fotografia no qual a matriarca do clã Aveiro posa ao pé do neto, Cristianinho.

Neste sentido, sem dúvida que um dos 'pormenores' que chamou a atenção foi o bronze do menino de 10 anos, facto que foi notado por alguns seguidores através de comentários.

Importa notar que o filho mais velho de Ronaldo também foi notícia esta semana por causa de um vídeo no qual surge a pilotar uma mota de água sozinho.

Leia Também: Vídeo de Cristianinho a conduzir mota de água: Polícia Marítima investiga