Dia de festa para a família Aveiro!

A filha mais nova de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, Bella Esmeralda, celebra o seu segundo aniversário, uma data que Dolores Aveiro assinalou na sua conta no Instagram com a partilha de uma fotografia com a menina.

"Hoje é um dia especial, a nossa princesa faz anos. Parabéns, minha querida, tem um dia muito feliz junto dos manos, da mamã e do papá. Beijinhos da avó", escreveu Dolores na legenda da fotografia.

Leia Também: Cristiano Ronaldo declara-se à filha caçula em dia de aniversário