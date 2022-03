A mãe de Cristiano Ronaldo esteve à conversa com o radialista no programa 'A Cave do Markl'.

Dolores Aveiro aceitou o convite de Nuno Markl e esteve à conversa com o radialista e humorista no programa de YouTube 'A Cave do Markl'. "Conforme dito hoje na Rádio Comercial, cheguei a casa e recebi na Cave a Rainha-Mãe, Dolores Aveiro", conta Markl na sua conta oficial de Instagram, onde mostrou ainda o presente especial que a mãe de Cristiano Ronaldo ofereceu ao seu filho. "Deixou esta bola autografada para o meu filho (porque ele é do Sporting)", desvenda, mostrando uma foto do presente que irá deixar Pedro, de 12 anos, radiante. "Brevemente, mostramos esta conversa improvável mas adorável, mais sobre filhos, pais e mães do que sobre futebol", termina. Leia Também: Dolores Aveiro celebra o Dia da Mulher com carinhosas palavras