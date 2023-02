Dolores Aveiro continua a fazer questão de apoiar de perto o filho, Cristiano Ronaldo, independentemente do clube onde esteja a jogar. Ainda no final da semana passada, a madeirense contou aos seguidores da sua página de Instagram que está na Arábia Saudita.

Com CR7 a jogar pelo Al-Nassr, Dolores deslocou-se até junto do filho para matar as saudades e tem vindo a partilhar imagens no Instagram.

Esta segunda-feira, a mãe de Ronaldo decidiu destacar uma fotografia com o futebolista. "Sempre muito feliz ao teu lado", disse na legenda da imagem.

A publicação rapidamente recebeu vários comentários, entre eles destacam-se as reações das irmãs de Cristiano Ronaldo. "Meus amores", escreveu Elma. "Vidas minhas", disse Katia.

