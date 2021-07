Com a chegada do verão e dos dias mais quentes, algumas figuras públicas decidiram mudar de visual de forma a receber a nova estação do ano, e uma dessas pessoas foi Dolores Aveiro.

A mãe de Cristiano Ronaldo mostrou-se rejuvenescida após uma ida ao cabeleireiro, momento que retratou numa publicação na sua conta de Instagram.

Conforme se pode ver pela fotografia, a matriarca do clã Aveiro clareou e cortou o cabelo.

Desde logo, Dolores foi alvo dos mais diversos elogios.

