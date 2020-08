Dolores Aveiro mantém-se ativa no Instagram, onde partilha vários momentos do seu dia. Ainda esta quinta-feira, a mãe de Cristiano Ronaldo destacou na rede social uma imagem que mostra os bons momentos que passa com o companheiro, José Andrade.

Ambos aproveitaram o tempo livre para almoçar fora, como revela a fotografia que foi partilhada na Internet.

"Bom almoço para todos", escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo na legenda da imagem publicada, esta quinta-feira, 20 de agosto, no Instagram.

