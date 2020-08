Apesar de ter optado ficar na Madeira devido à pandemia de Covid-19, Dolores Aveiro está decidida a aproveitar em grande o seu verão.

A mãe de Cristiano Ronaldo tem ocupado o seu tempo entre mergulhos na praia, almoçaradas com amigos e passeios... muitos passeios.

Este sábado, por exemplo, dona Dolores juntou-se a um grupo de amigas para visitar a freguesia de Santo da Serra.

Nas redes sociais, a matriarca do clã Aveiro declarou estar em "excelente companhia" ao mostrar as fotografias do dia. "Uma tarde bem passada", acrescentou ainda.

