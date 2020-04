Dolores Aveiro usou as suas redes sociais esta sexta-feira, dia 17, para dedicar uma mensagem especial a uma das suas netas mais velhas - Alicia Beatriz -, que hoje completa 21 anos de vida.

"Parabéns, Bia, pelas tuas 21 primaveras, que este dia se repita por muitos anos e que tenhas muita sorte e saúde ao longo da tua vida. Beijinhos da avó", declarou a mãe de Cristiano Ronaldo, que resolveu acompanhar as suas palavras com uma fotografia da aniversariante do dia.

Alicia Beatriz, recorde-se, é filha de Hugo Aveiro.

Leia Também: Após sofrer AVC e perante pandemia, Dolores Aveiro dedica-se à família