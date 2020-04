Depois de ter passado vários dias internada no hospital por causa do AVC que sofreu no início do mês de março, Dolores Aveiro aproveita agora o facto de ter de estar em isolamento social para dedicar-se à família.

A pandemia da Covid-19 voltou a reunir o clã Aveiro na sua terra natal, a ilha da Madeira, como têm vindo a mostrar nas redes sociais.

Ainda esta quarta-feira, a mãe de Cristiano Ronaldo publicou uma nova fotografia na sua página do Instagram, uma imagem que pertence a uma campanha publicitária, destacando: "É altura de ficar em casa, em segurança. Eu estou a aproveitar este tempo para me dedicar ao mais importante para mim: a minha família".

