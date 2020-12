Passaram dois meses desde que Gusttavo Lima surpreendeu Andressa Suita com o pedido de separação e oficializado agora o processo de divórcio, o cantor mostra-se próximo dos filhos - Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois -, fruto desta relação.

Esta sexta-feira, o artista de sertanejo deu a conhecer nas redes sociais imagens um momento a sós com os filhos, em que aparece a brincar com eles no jardim.

Gusttavo Lima e Andressa Suita, recorde-se, estavam juntos desde 2012 e casados desde 2015.

Apesar da separação ter sido inesperada, o ex-casal mantém uma boa relação em prol do bem-estar das crianças.

Gusttavo Lima com os filhos, Gabriel e Samuel© Instagram

