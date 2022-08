Sofia Ribeiro esteve a falar da personagem a que dá vida em 'Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo', Piedade. A atriz conversou com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, no 'Dois às 10', da TVI.

Após o programa, Sofia Ribeiro recorreu à sua página de Instagram para dedicar uma mensagem à dupla Maria e Cláudio, tecendo rasgados elogios.

"Não sei se já o disse, penso que sim mas nunca é demais dizer às pessoas que gostamos delas enquanto cá andamos todos nesta vida. Gosto muito do Cláudio Ramos. Admiro-o", começou por escrever, referindo que se "identifica com a sua trajetória".

"Foi, e talvez ainda o seja, subestimado. Várias vezes julgado por quem nunca privou com ele e tudo o que julga saber é ruído que não o demove de seguir o seu caminho, certo de que faz com o coração. Quer gostem, quer não. Cresceu a pulso, atrás de um sonho e hoje está onde está, fruto das oportunidades que lhe deram é um facto mas, sobretudo, fruto do mérito que tem", acrescentou.

De seguida, falou de Maria Botelho Moniz: "Generosa, humilde e afetuosa! É assim que a sinto de cada vez que nos cruzamos. Torço por ela sem a conhecer intimamente. Revejo-me na garra de quem se vira do avesso para sobreviver, quando as entranhas por vezes parecem corroer-nos a alma. Não vai em rebanhos, vive deste mundo, não vive neste 'mundo'. É inspirador ver o seu talento e carisma dar-lhe o merecido 'palco'".

"Muito obrigada por me receberem sempre com o coração, por me fazerem sentir querida em dias que está em desuso acarinhar, apenas e só pelo simples facto de ver o outro sorrir. Desejo-vos uma semana rica em afetos!… Ou não fosse a única coisa levamos daqui", rematou.

Leia Também: Sofia Ribeiro em recuperação: "Já me enfrasquei de comprimidos"