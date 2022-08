Sofia Ribeiro encontra-se em recuperação depois de ter sido diagnosticada com uma infeção respiratória. A atriz informou os seguidores das redes sociais sobre o assunto, notando que também as sobrinhas acabaram por ficar doentes.

"Situações. Eu, já me enfrasquei de comprimidos. As sobrinhas fofas dão mimos e chá", nota numa nova publicação.

"E a avó (uma das melhores amigas) veio buscar as crias [outros cães] que amanhã chega o senhor cão, o mais velhote, que não se dá com o resto da família. Uma família portuguesa, com certeza", completa.



© Instagram - Sofia Ribeiro

