É caso para dizer que a semana começou em grande para um telespectador da TVI. No programa das manhãs do canal - 'Dois às 10' - foi oferecido o jackpot do passatempo ao participante, cerca de 19 750 euros.

"Ganhou tudo, o homem não está bem a perceber. Parabéns! É tudo seu, caramba!", afirmou Cláudio Ramos, visivelmente eufórico e intrigado pelo facto do vencedor não mostrar o mesmo entusiasmo.

Veja este animado momento que entretanto foi partilhado nas redes sociais.

Leia Também: Cláudio Ramos sobre visita de Fátima Lopes à TVI: "Ironias bonitas"