Pode não a ter visto na TV, mas a verdade é que Cristina Ferreira marcou presença nos estúdios do programa 'Você Na TV', da TVI, esta quarta-feira.

A apresentadora esteve nos bastidores para receber de braços abertos alguns dos 'reforços' que trouxe consigo da sua antiga 'casa', a SIC. Falamos de Ruben Vieira, o famoso Ben, mas também dos comentadores da rubrica Crónica Criminal: Vera de Melo, António Teixeira e Vítor Marques.

"Cristina dá as boas-vindas aos novos elementos do 'Você Na TV'", escreve a produção do programa na legenda da fotografia que registou o momento em que Cristina entrou no estúdio.

