Mesmo estando doente, Raquel Strada não deixou de estar atenta à Met Gala e decidiu partilhar com os seguidores os seus looks preferidos das celebridades que estiveram presentes no evento.

"Estou doente, e enquanto espero para ser atendida resolvi colocar aqui alguns dos meus looks preferidos do Met Gala. Ou pela sua extravagância (o que faz jus ao evento) ou só mesmo porque são bonitos", começou por escrever esta terça-feira, 14 de setembro, nas stories da sua página de Instagram.

"Porque para misérias hoje já chego eu. E assim sempre vou falando com alguém. Que as redes sociais também servem para isto. Fazer-nos companhia quando estamos sozinhos", acrescentou, partilhando de seguida os referidos visuais, que pode ver na galeria.

Mais tarde, a influencer voltou a recorrer à mesma rede social para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. "Resultado! Amigdalite! Fugi com o rabiosque à seringa", disse.

