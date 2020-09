Num momento em que, mais do que nunca, a TVI e a SIC estão em 'guerra' pelas audiências, a estação de Paços de Arcos decidiu divulgar as primeiras imagens do documentário que destaca a luta de Ângelo Rodrigues.

O ator esteve internado, no ano passado, devido a uma grave infeção que o deixou em coma e levou a que fosse operado várias vezes. Uma fase que vai ser destacada em breve pela SIC, que vai também mostrar toda a recuperação do artista.

"Toda a história de superação de Ângelo Rodrigues. Brevemente na SIC", pode ler-se no vídeo publicado, esta quinta-feira, na página oficial de Instagram do canal.

