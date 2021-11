O documentário 'The Earthshot Prize: Repairing our Planet', sobre o "prémio ambiental global mais prestigiado da história", que o príncipe William criou com a Royal Foundation, vai ser transmitido em Portugal.

O Discovery Channel vai exibir as cinco partes do programa no dia 22 de novembro, pelas 19h10, informa o canal.

"O Prémio está centrado em cinco desafios para o planeta terra: Proteger e Restaurar a Natureza; Limpar o nosso ar; Reavivar os nossos oceanos; Construir um mundo sem resíduos", explica ainda no site.

