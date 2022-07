Na tarde de ontem (6 de julho), Cristina Ferreira mostrou-se no recinto do festival de música NOS Alive. Animada, a apresentadora não resistiu em brincar, referindo no Instagram que se tinha tornado "festivaleira".

No entanto, a verdade é que a comunicadora não coloca as responsabilidades de lado, sendo que hoje de manhã já se mostrou no trabalho.

"O festival das 9 da manhã", referiu na legenda da publicação.

Ora veja:

