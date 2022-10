Morreu na passada quinta-feira, 20 de outubro, o produtor musical e DJ Mighty Mouse. O músico, cujo verdadeiro nome é Matthew Ward, terá morrido de repente em sua casa, em Espanha.

De acordo com fontes do The Mirror, Mighty Mouse terá sofrido um aneurisma da aorta.

A notícia é confirmada pela gravadora britânica Defected Records.

"Estamos devastados por confirmar que Matthew Ward, também conhecido como Mighty Mouse, morreu repentinamente na última quinta-feira em sua casa, em Espanha", podia ler-se no comunicado, que enalteceu o talento do músico.

"Os nossos pensamentos estão com a sua companheira, Ellen, e a sua mãe, Judy, bem como a restante família e os muitos, muitos amigos e fãs", declararam, apelando, por fim, a que seja respeitava a privacidade da família "neste momento terrível".