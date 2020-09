O DJ Erick Morillo, conhecido pelo sucesso 'I Like To Move It', morreu aos 49 anos de idade, adianta o site de entretenimento TMZ. O seu corpo foi encontrado esta manhã em Miami Beach, conforme nota a referida publicação.

As circunstâncias à volta do seu falecimento ainda são desconhecidas, mas os agentes da polícia revelaram que receberam uma chamada de emergência do local por volta das 10:42h.

A morte surge poucas semanas depois de ter sido detido na sequência de acusações de abuso sexual.

