Calvin Harris, de 36 anos, apanhou os fãs de surpresa quando em resposta a uma publicação partilhada no seu Twitter revelou que sofreu uma paragem cardíaca.

Um vídeo que lembrava a sua energia num espetáculo de 2014 fez o DJ recordar que nesse mesmo ano quase perdeu a vida numa sala de hospital.

"2014 foi um ano interessante para mim, começou com o meu primeiro lugar no Reino Unido e terminou com o meu coração a ser reanimado numa sala de emergência… Isto foi o tipo de coisa que aconteceu entre o início e o fim do ano”, escreveu, deixando os fãs curiosos para saberem o que terá ao certo acontecido.

O músico não quis, para já, revelar mais pormenores, mas sabe-se que na época este namorava com Rita Ora e fazia enorme sucesso ente o público com o tema ‘Summer’. Em 2018, Calvin Harris chegou a contar que parou de beber anos antes depois de ter cometido alguns excessos. Este chegava a beber duas garrafas de uísque por noite.

