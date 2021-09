A rainha Rania da Jordânia soprou as velas pelo 51.º aniversário esta terça-feira, 31 de agosto, e a casa real assinalou a data com a divulgação de dois novos retratos oficiais.

Em ambas as imagens, a mulher do rei Abdullah posa serena - numa das fotografias usa parte de cima bordeaux, na outra destaca-se com uma blusa branca. Veja na galeria.

Rania, vale lembrar, tornou-se rainha consorte em 1999, seis anos depois de trocar alianças com o então príncipe Abdullah. O casal tem quatro filhos: Hussein, de 27 anos, Iman, de 24, Salma, de 20, e Hashem, de 16.

