Já estamos no início do mês em que celebramos o Natal e a família real do Mónaco divulgou o 'postal' que serve para assinalar esta época festiva.

Na conta oficial de Instagram da realeza foi publicado um retrato onde podemos ver o príncipe Alberto II com a mulher, a princesa Charlene, e os filhos gémeos de ambos.

Na imagem, captada pelas lentes de Éric Mathon, podemos ver a família junto de uma árvore de Natal e restantes decorações natalícias. Veja abaixo: