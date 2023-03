A expetativa aumenta e imagens como as que irá ver a seguir só contribuem para isso mesmo.

Foram divulgadas fotografias dos bastidores das filmagens de 'Joker: Folie à Deux', que contará com Lady Gaga no papel de Harley Quinn, a eterna amada do vilão de Gotham City.

As imagens foram captadas este sábado, dia 25 de março, em Nova Iorque, Estados Unidos da América.

Nas mesmas, Lady Gaga surge já caracterizada e rodeada de inúmeros figurantes desta produção.

Vale notar que 'Joker 2' será protagonizado por Joaquin Phoenix. A estreia nos cinemas está prevista acontecer em outubro de 2024.

Veja na galeria as imagens que mostram Lady Gaga como Harley Quinn.

