Dois anos depois, está finalmente concluído o divórcio do emir do Dubai e da princesa Haya da Jordânia. Iniciado no verão de 2019, o processo de divórcio tornou-se o mais caro do Reino Unido.

Segundo a imprensa internacional, nomeadamente a revista Hola, Haya deverá receber mais de 500 milhões de libras (cerca de 600 milhões de euros) do ex-marido.

Este montante inclui uma indemnização e as despesas anuais que Mohamed Bin Rashid Al Maktum vai pagar relativas aos filhos de ambos, Jalila, de 14 anos, e Zayed, de nove.

O valor astronómico é também ajustado ao estilo de vida a que as crianças foram habituadas no Dubai e visa proporcionar-lhes as melhores condições no que toca à sua segurança e educação.

