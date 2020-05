A tão desejada biografia de Harry e Meghan Markle irá estar disponível a partir de agosto e, segundo a imprensa internacional, este é um momento que a ex-atriz aguarda com especial expectativa. 'Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family' foi escrito pelos jornalistas Omid Scobie e Carolyn Durand e de acordo com uma fonte do Daily Mail, se pudesse, Meghan publicaria o livro amanhã.

A mesma fonte refere que a duquesa tem esperança que este acabe com os rumores que surgiram a seu respeito nos tabloides.

"Ela disse que o livro finalmente vai endireitar as coisas e mostrar ao mundo porque é que não tiveram outra opção a não ser deixar a vida na realeza", disse o informante, acrescentando que a mulher de Harry quer que vejam "a pessoa genuína que é".

Algo que esta deseja particularmente é que se acabe com a ideia que sempre se agiu como uma "diva" e que era rude para com os trabalhadores do palácio.

"A Meghan disse que as pessoas precisam de ver o lado vulnerável, algo que o livro demonstra com grande detalhe", completa.

