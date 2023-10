"Disse sim". Foi desta forma que Sofia Ribeiro começou a publicação que fez no Instagram para assinalar o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

A atriz tentou captar ao máximo a atenção dos seguidores para deixar um apelo: a importância da realização do autoexame e dos exames de rotina.

"Digo sim, sim a fazer a minha parte. Digo sim a olhar por mim. Digo sim a tocar-me, a fazer os meus exames de rotina. Digo sim, todos os dias a mim quando procuro alimentarem-me bem, quando faço exercício, quando evito situações de stress, quando durmo bem, quando cuido das minhas emoções… No maior e mais bonito compromisso para a vida, digo sim, por mim. Diz sim também a ti! Toca-te, cuida-te, olha por ti. No final, e por melhor acompanhada que estejas, somos sempre nós, por nós", escreveu.

Às palavras juntou um vídeo onde fala do cancro da mama. "[...] Todos os dias, milhares de pessoas, diariamente, sofrem com diagnóstico de cancro da mama", destacou. Ao apelar a que os seguidores façam o autoexame, exemplificou como deve ser feita a palpação. "Se descobrires alguma irregularidade, calma. Nem tudo é cancro. Fala com o teu médico", acrescentou.

"Ter cancro não é a melhor coisa do mundo. Está longe de ser. Mas não é também uma sentença de morte", continuou, afirmando que "descobrir a tempo é mais do que caminho andado para as coisas correrem bem, para um final feliz".

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Sofia Ribeiro explica porque deixou de ver notícias