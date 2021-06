Anos depois de ter sido agredido, o pai de Tiago Belo sofreu uma embolia cerebral enquanto estava a conduzir. Um acidente que aconteceu na altura do Natal e que foi agora recordado pelo agricultor.

No programa ‘Júlia’, da SIC, o concorrente do programa ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ disse: “Tínhamos estado numa obra onde ele tinha marcado o serviço para o dia seguinte. À meia noite foi quando recebi o telefonema”.

Ainda a recordar a morte do pai, acrescentou: “Fui eu que atendi o telefone e fui logo ver o que se passava. A autoridade ligou-me e disse que o meu pai tinha tido um acidente e que estava morto. Foi logo assim. A minha mãe ouviu o telefone e acordou, o meu irmão igual. Tudo preocupado. O meu irmão veio comigo. Nunca tinha visto tanto nevoeiro como naquele dia. Não se via um palmo de terra”.

“Aquilo foi muito complicado. Ia com aquela coisa que não era verdade. Quando lá cheguei só vejo a carrinha toda partida e perguntei ao bombeiro pelo meu pai. Ele disse que ele já estava no hospital”, recordou, referindo que no dia seguinte teve de ir “reconhecer o corpo”.

“Só quem passa é que sabe”, afirmou. Na altura o pai tinha 47 anos e Tiago tinha 24 anos. “Temos que acreditar no futuro e avançar”, realçou ainda.

Durante a conversa com Júlia Pinheiro, Tiago Belo lembrou que o acidente aconteceu anos depois de o pai ter sido agredido. “Deram-lhe com uma cadeira na cabeça e ficou a ver só 30% de uma vista. Ele já não fazia nada, era só a ver como é que estavam a correr os trabalhos”, disse, explicando que a agressão foi consequência de uma discussão que não tinha “nada a ver com ele”.

“Estava num café, não era nada com ele, e pegaram numa cadeira e deram-lhe com a cadeira na cabeça. [Estava no sítio errado] à hora errada. Ficou em coma, já não conseguiu fazer mais nada. Com o tempo recuperou, mas ficou sempre afetado”, contou. A família acha que a embolia teve a ver com este episódio.

A doença do irmão

Depois da morte do pai e depois dos avós, o irmão de Tiago, Rogério, passou por uma fase difícil por causa de um problema de saúde.

“De vez em quando, ele começava a coxear. Perdeu peso, e chegou a um certo ponto que já não conseguia andar. Andava com a perna de arrasto pelo chão”, detalhou. A dada altura, chegou o diagnóstico, mielofibrose, em 2016. “Esteve um ano em lista de espera para ser transplantado”, lembrou.

Sobre a mãe, o agricultor teceu rasgados elogios. “É uma pessoa espetacular, sempre alegre, divertida, só não ajuda se não puder”.

Os sonhos e a participação no programa da SIC

Tiago sonha com uma família numerosa e partilhou esse desejo durante a entrevista, enquanto recordava todo o seu percurso, sem esquecer os quatro meses em que esteve em França. “Era tipo um escravo. Fui para lá para fazer uma coisa e fui fazer outra”, partilhou ao explicar as razões que fizeram com que não ficasse muito tempo longe de Portugal.

Em relação à participação no programa da SIC, o agricultor assumiu o interesse pela concorrente Joana. "Parece a minha cara-metade", confessou. "Poderá ser um dia mais tarde a minha esposa. Só o tempo o dirá", salientou.

"Quis conhecê-la melhor e por isso é que fiz a batota", disse, referindo-se ao episódio em que ajudou Joana a ganhar um desafio proposto pelo próprio.

Sobre a concorrente que teve de desistir por motivos de saúde, Marta David, Tiago admitiu que ficou com "pena", pois gostava de "tê-la conhecido".

Entretanto, a produção enviou outra concorrente para passar esta experiência na quinta de Tiago, Lúcia Campos. Mas a jovem "não faz o género" do agricultor.

