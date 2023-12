Os últimos dias foram repletos de animação para Rita Pereira! Este ano, a atriz passou o Natal em Paris, terra natal do namorado, Guillaume Lalung, juntamente com o filho, Lonô, e ainda a restante família do produtor francês.

Aliás, o próprio não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram fotografias destes dias marcados pela alegria e animação.

O quinto aniversário de Lonô, por exemplo, foi passado na Disneyland Paris.

Poderá ver as imagens na galeria.

