'Get Back', o novo documentário sobre os Beatles, vai estar em exibição na Disney+ e a gigante de streaming não se impôs ao uso de palavrões na produção.

Em entrevista a RadioTimes, o realizador Peter Jackson explicou que o uso de linguagem inapropriada faz parte da génese do grupo britânico. "Eles são rapazes de Liverpool e dizem muitos palavrões, mas não de forma agressiva ou sexual", defendeu.

Uma vez que a plataforma é dedicada maioritariamente a crianças, seria de esperar que a Disney censurasse esteve tipo de vocabulário. Contudo, a opinião do realizador e da empresa era de que iria retirar veracidade ao conteúdo. "Isto fará com que [os Beatles] soem jovens outra vez", rematou Jackson.

'Get Back', vale referir, estreia amanhã, 25 de novembro, com o lançamento do primeiro episódio.

