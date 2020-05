Diplo, famoso DJ que namorou com a cantora Katy Perry, confirmou nas suas redes sociais o nascimento do seu terceiro filho.

O produtor, de 41 anos, assinalou o Dia da Mãe, que se celebrou em várias partes do mundo este domingo, com uma homenagem "às três mães mais fortes" que conhece, são elas a sua própria mãe, Barbara Jean Cox, a ex-namorada Kathryn Lockhart, com quem tem dois filhos em comum - Lockett, de 10 anos, e Lazer de seis, anos, - e a modelo Jevon King, que deu à luz o seu terceiro filho.

Pace nasceu a 20 de março e na publicação de Diplo é ainda revelada aquela que é a primeira fotografia do bebé.

